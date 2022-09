Chelsea pijnlijk onderuit in Zagreb, Dortmund domineert in eigen huis

Chelsea heeft bij Dinamo Zagreb in de eerste groepswedstrijd van de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden. De Londense ploeg verloor in de hoofdstad van Kroatië met 1-0. Dortmund won wél zijn openingswedstrijd, in eigen huis van FC Kopenhagen: 2-0.

Chelsea hoopte na een wisselvallige seizoensstart, waarin de ploeg in de Premier League in zes duels pas al driemaal punten verspeelde, in de Champions League wél direct goed te starten. Daar kwam tegen Dinamo Zagreb, nog ongeslagen in eigen land, echter niets van terecht.

De ploeg van Thomas Tuchel had het lastig in een warm Zagreb en kwam al in de eerste helft op achterstand via Mislav Orsic, die in het seizoen 2020-2021 in de Europa League nog een hattrick tegen Tottenham Hotspur maakte. In de tweede helft ging Chelsea, met de ingevallen Hakim Ziyech, op jacht naar de gelijkmaker. Kansjes kwamen er ook voor de Londenaren, maar doelpunten bleven uit.

Bekijk hier de 1-0 van Orsic

Voor Borussia Dortmund werd het wel een zorgenloze avond. Onder toeziend oog van Sébastien Haller wonnen de Duitsers in eigen huis met 3-0 van FC Kopenhagen. Kevin Diks speelde 80 minuten mee maar kon ook niet voorkomen dat Dortmund dankzij goals van Marco Reus en Raphaël Guerreiro al bij de rust op een geruststellende voorsprong (2-0) stond.

In de tweede helft denderde de ploeg van Edin Terzic rustig door. Met vlotte combinaties veranderde Dortmund de Kopenhaagse verdediging keer op keer in gatenkaas. In de 83ste minuut leverde zo'n aanval ook nog een doelpunt op, toen Jude Bellingham op aangeven van Giovanni Reyna binnen kon schuiven: 3-0.

Bekijk hier de 2-0 van Borussia Dortmund

