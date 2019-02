Chelsea straft Kepa na weigeren wissel

Goed gesprek

Achteraf werd door trainer en speler gesproken over een ‘groot misverstand’, maar maandag schoven de twee toch bij elkaar aan tafel om de boel uit te praten. ,,Het was een goed gesprek”, meldt Sarri op de clubsite. ,,Hij realiseert zich dat zijn reactie niet goed was en heeft zijn excuses aangeboden. Het is aan de club of ze hem willen straffen, maar voor mij is de zaak gesloten. We hebben een goede finale gespeeld, maar het is jammer om te merken hoe zo’n incident dat totaal kan overschaduwen.”