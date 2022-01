Chelsea straft Lukaku na explosief interview: spits niet in selectie voor topper tegen Liverpool

Tijdens zijn persconferentie vrijdag ging Tuchel nog redelijk rustig om met de heisa die was ontstaan na het interview van Lukaku. Toch weert hij de Rode Duivel wel degelijk uit zijn selectie. Om een voorbeeld te stellen. Kritiek op de trainer wordt niet geduld. Dat liet Tuchel zijn spits ook verstaan in een gesprek onder vier ogen.

Het interview van Lukaku op Sky Italia is sinds donderdagavond gespreksonderwerp nummer één in het Engels voetbal. Chelsea-fans zijn verontwaardigd over de uitspraken die hij deed op de Italiaanse televisie.

Lukaku vertelde in het interview eerlijk dat het zijn intentie was om in Italië te blijven. Bij Inter was hij de koning. De alom geliefde aanvaller die de club na elf jaar de landtitel had bezorgd. Omdat er geen nieuw verbeterd contract op tafel kwam, besloot hij om een transfer naar Chelsea te forceren. Zo wekte hij de indruk dat de duurste aanwinst aller tijden van Chelsea (115 miljoen euro) tegen zijn zin naar zijn oud-club in Londen was verhuisd.

Volledig scherm © Photo News

Op het moment dat hij het interview gaf, zo’n maand geleden, was Lukaku net terug van een blessure. Hij was toen bankzitter. ,,Ik ben niet blij met de situatie en dat is niet meer dan normaal”, vertelde hij aan Sky Sport Italia. ,,De hoofdcoach heeft besloten om een ​​ander systeem te spelen. Ik mag niet opgeven, ik moet hard blijven werken en professioneel zijn. Ik ben niet blij met de situatie, maar ik ben een werker en ik mag niet opgeven.”

Het volledige interview vertelt een genuanceerder verhaal dan de quotes die overal verschenen, maar de timing was hoogst ongelukkig. Lukaku heeft de voorbije dagen heel wat mensen gefrustreerd. Zijn trainer niet in het minst. Tuchel zei verrast te zijn. Hij had de voorbije weken geen ongelukkig Lukaku gezien. Hij scoorde twee keer in de laatste twee wedstrijden.

,,Wat hij nu moet doen?”, zei Tuchel vrijdag cynisch. ,,Trainen, trainen, spelen. Trainen, spelen, trainen, slapen, goed eten, trainen, spelen, slapen, goed eten, veel water drinken, slapen, trainen en geen interviews meer geven.”

In Italië gaat nu al het verhaal dat Lukaku absoluut terug wil naar Milaan en het leven in Londen beu is. Chelsea is niet van plan zijn recordaanwinst te laten gaan. Inter staat, zonder Lukaku, momenteel op kop in de Serie A met vier punten voorsprong op AC Milan. De club heeft niet de financiële middelen om hem terug te halen.

Op de vraag of hij Lukaku ooit nog eens aan zou naar San Siro zou willen halen, antwoordde Inter-directeur Piero Ausilio een aantal weken geleden met een grijns: ,,Alleen op huurbasis.”