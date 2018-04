Chelsea vergroot zorgen Southampton met spectaculaire comeback

WK-held Götze houdt hoop: 'Ik heb mijn talent niet verloren, integendeel'

Mario Götze heeft de hoop op deelname aan het WK voetbal komende zomer in Rusland nog niet opgegeven. ,,Ik ben er zeker van dat ik met mijn kwaliteiten de ploeg kan helpen om de wereldtitel te prolongeren'', zegt de 26-jarige gangmaker van Borussia Dortmund in Bild. De Duitser was vorig jaar en ook dit seizoen door blessureleed lange tijd uit de roulatie.