Chelsea wel door in FA Cup bij debuut Higuaín

De Braziliaanse vleugelaanvaller Willian scoorde twee keer namens Chelsea. Hij opende na 26 minuten de score uit een strafschop en maakte in de 83ste minuut op aangeven van invaller Olivier Giroud ook nog de 3-0. De 2-0 werd in de 64ste gemaakt door Callum Hudson-Odoi. De 18-jarige vleugelaanvaller staat op het punt om te vertrekken naar Bayern Munchen en speelde vanavond waarschijnlijk al zijn laatste wedstrijd voor Chelsea. Hudson-Odoi speelde tot op heden 16 duels voor Chelsea, waarin hij goed was voor twee goals en drie assists.



De Argentijnse spits Gonzalo Higuaín (31) maakte vanavond zijn debuut voor de ploeg van Maurizio Sarri, die eerder al zijn trainer was bij Napoli. Higuaín werd na 82 minuten spelen afgelost door de Franse spits Olivier Giroud, die in blessuretijd nog bijna scoorde met een omhaal. Higuaín wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Juventus. Chelsea heeft komende zomer wel een optie tot koop.