Chiellini geeft net als Mata 1 procent salaris weg

In een mail zegt de verdediger van Juventus dat hij niet uit is op adverteren, maar simpelweg het project wil steunen. ,,Ik hoop dat ik de jongere generatie profvoetballers kan aanmoedigen om na te denken over hun sociale verantwoordelijkheden. Als profvoetballers zijn wij bevoorrecht. Daarom moeten we zij die het minder hebben steunen. Profvoetballers kunnen de wereld niet veranderen, maar als we het allemaal samen doen kunnen we het verschil maken’’, aldus de Italiaan op de site van Common Goal.