Chileen Artur Vidal zorgt voor afschuw met ‘walgelijke’ opmerking over doelman die zelfmoord pleegde

Vidal haalde via een live-verbinding een moment uit 2007 aan. Hij scoorde toen namens Bayer Leverkusen tegen Hannover, waar Enke destijds de keeper was. ,,Dat was mijn eerste doelpunt in Europa. De keeper kreeg daarna last van een depressie en heeft zichzelf om het leven gebracht”, sprak de 36-jarige Vidal.