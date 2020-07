Chinese zender van Inter-eigenaar voedt Messi-geruchten met mysterieus reclamespotje

Voor de wedstrijd tussen Internazionale en Napoli van dinsdagavond ( 2-0 ) werden de geruchten omtrent een overstap van Messi naar Internazionale uit een opvallende hoek aangewakkerd. Op het Chinese televisiekanaal PPTV werd reclame gemaakt voor de wedstrijd door het silhouette van Messi op de Dom van Milaan te projecteren. Een loos gerucht uit een land dat weinig te maken lijkt te hebben met het Italiaanse voetbal? Niet helemaal. Het Chinese kanaal waarop het spotje werd uitgezonden is van Suning Holdings Group, tevens eigenaar van Internazionale. Voer voor Italiaanse media om het vuurtje toch weer even aan te wakkeren. Na de zege van Internazionale werd coach Antonio Conte natúúrlijk meteen gevraagd naar de nieuwe geruchten omtrent de Argentijnse sterspeler van Barcelona. ,,Het zal makkelijker zijn om de Dom te verplaatsen dan Messi naar Inter te halen", zei Conte nadat hij eerder ook al had gereageerd op de berichten. ,,De verhalen over Messi en Inter zijn zo vals als het maar kan. Hecht geen geloof aan dit soort fake news . Messi komt niet naar Inter, zelfs niet in fantasy football. ”

Directeur Marotta drukte de berichten eerder al de kop in. ,,Dit is absoluut niet aan de orde. Volgens mij ziet Messi zijn toekomst in en na het voetbal in Barcelona. Ik zie geen reden daaraan te twijfelen", zei hij over de geruchten, welke ontstonden toen de vader van Messi een huis in Milaan kocht.