Christian Eriksen bezoekt trainingscentrum Inter: ‘Hij voelt zich fysiek en mentaal erg goed’

Blije gezichten op het ‘Suning Training Centre’ in Appiano Gentile vandaag. Eriksen arriveerde er in goede gezondheid, zo schrijft Inter in een statement. ,,Hij had een afspraak met de directie, coach en zijn teamgenoten. Eriksen voelt zich zowel fysiek als mentaal erg goed. Zijn herstel blijft gemonitord worden door Deense dokters in Kopenhagen. De medische staf van Inter zal met hen in contact blijven.”



Eriksen had een gesprek met technisch directeur Giuseppe Marotta over zijn toekomstplannen. Het is nog niet duidelijk of de Deen zijn voetbalcarrière zal verderzetten. In de Serie A wordt dat sowieso heel moeilijk, want in Italië mogen voetballers niet met een defibrillator spelen.