Christian Eriksen hakt knoop door en vervolgt zijn carrière in de Premier League

Eriksen kreeg op het afgelopen EK een hartstilstand in het duel met Finland. Hoewel hij daar goed van herstelde, mocht hij niet meer in de Serie A bij Internazionale spelen vanwege zijn defibrillator. De Deen moest zodoende noodgedwongen zijn contract bij de Italiaanse kampioen ontbinden, waarna hij transfervrij op zoek mocht naar een nieuwe club.

Dat is nu dus Brentford geworden, waar hij de Deense coach Thomas Frank treft. Eriksen en Frank werkten al samen bij de Deense jeugdelftallen. ,,Ik kijk ernaar uit om weer met Christian samen te werken. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem voor het laatst heb gecoacht en sindsdien is er veel gebeurd. Christian was toen 16 en is uitgegroeid tot een van de beste middenvelders in de Premier League. Hij won ook prijzen in heel Europa en werd de ster van het Deense nationale team", aldus Frank, die vindt dat Brentford een speler van wereldklasse binnen heeft gehaald.

,,We hebben een ongelooflijke kans aangegrepen om een ​​speler van wereldklasse naar Brentford te halen. Hij heeft zeven maanden niet met een team getraind, maar heeft veel in zijn eentje gedaan. Hij is fit, maar we zullen hem matchfit moeten zien te krijgen en ik kijk ernaar uit om hem met de spelers en staf te zien werken om terug te keren naar zijn hoogste niveau", aldus de Brentford-coach, die daarmee verwijst naar het feit dat Eriksen veel voor zichzelf heeft getraind, onder meer bij Jong Ajax.

De coach denkt dat Eriksen van grote waarde kan zijn voor de huidige nummer veertien van de Premier League. ,,Op zijn best heeft Christian het vermogen om voetbalwedstrijden te dicteren. Hij kan de juiste passes vinden en is een bedreiging voor het doel. Hij heeft ook een zeer goede spelhervatting, zowel vanuit corners als directe vrije trappen. Hij is een speler die je met de bal kunt vinden en hij zal met een oplossing komen voor het probleem dat voor hem ligt. Christian zal ook ervaring met topvoetbal naar de club brengen. Ik verwacht dat hij een impact zal hebben in de kleedkamer en op het trainingsveld.”

Ook Phil Giles, technisch directeur bij de Engelse club, is euforisch: ,,Het is fantastisch dat hij nu bij ons is. Natuurlijk was het proces van het aantrekken van Christian langer dan bij de meeste transfers. Ik begrijp dat veel mensen vragen hebben over het proces. Om de medische vertrouwelijkheid van Christian te respecteren, gaan we niet in op details. Fans van Brentford kunnen er zeker van zijn dat we aanzienlijke zorgvuldigheid hebben betracht om ervoor te zorgen dat Christian in de best mogelijke vorm is om terug te keren naar competitief voetbal. Nu Christian de beslissing heeft genomen om voor Brentford te tekenen, willen alle partijen zich volledig op voetbal richten. We zijn er zeker van dat Christian tussen nu en het einde van het seizoen een grote impact zal hebben bij Brentford en in de Premier League.”

Momenteel verblijft Eriksen nog steeds in Nederland. Deze week traint hij nog niet mee in Engeland, omdat hij onlangs zijn coronavaccinatie heeft gekregen en nog enkele dagen moet wachten alvorens hij naar Engeland mag reizen.

