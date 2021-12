Christian Eriksen kan op zoek naar nieuwe club na ontbinding contract bij Inter

Christian Eriksen kan op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige Deen kwam sinds zijn hartaanval op het EK afgelopen zomer niet meer in actie omdat het in de Serie A niet toegestaan is te spelen met een defibrillator. Internazionale heeft het contract met Eriksen nu verbroken.

Op 12 juni van dit jaar ging het mis voor Eriksen. Op de tweede dag van het EK ging hij kort voor rust plots naar de grond in de wedstrijd tegen Finland in het Parkenstadion in Kopenhagen, waar hij minutenlang gereanimeerd moest worden. Zijn ploeggenoten vormden een schild rond Eriksen, zodat de toeschouwers in het stadion en de miljoenen televisiekijkers de reanimatie niet konden zien. Al snel werd duidelijk dat Eriksen bij kennis was in het ziekenhuis, waarna de wedstrijd nog werd uitgespeeld.

Eriksen maakte in januari 2020 voor 27 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Internazionale, waarmee hij vorig seizoen kampioen van Italië werd. Eriksen kon nooit helemaal overtuigen bij de club uit Milaan, waarvoor hij in zestig wedstrijd goed was voor acht goals en drie assists. Daarvoor was Eriksen jarenlang succesvol als speler van Ajax (32 goals en 65 assists in 163 wedstrijden) en Tottenham Hotspur (69 goals en 90 assists in 305 wedstrijden). Eriksen had bij Inter, waar hij zo'n 10 miljoen euro per jaar verdiende, nog een contract tot de zomer van 2024. Met de contractontbinding is Inter van dit salaris af van een speler die het niet kan gebruiken, terwijl Eriksen op zoek kan naar een club en competitie waarin hij wel in actie mag komen.

In een mooie brief op de clubsite nam Inter afscheid van Eriksen, die na het EK nog wel een paar keer op het trainingscomplex was om individueel te trainen. ,,Ook al gaan de wegen van Inter en Christian vandaag uit elkaar, weten we dat onze band sterk en niet te breken is, voor altijd. De mooiste momenten, de goals en de zeges, de omhelzing met de fans buiten het San Siro, tijdens het kampioensfeest: jij blijft voor altijd deel uitmaken van de geschiedenis van Inter.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De autoriteiten in Italië stonden het afgelopen halfjaar vanwege de defibrillator niet toe dat Eriksen voor zijn club Inter uitkwam. De 29-jarige voetballer woont weer in Denemarken en heeft de afgelopen weken op de velden van zijn eerste profclub Odense Boldklub (OB) buiten het zicht van belangstellenden getraind. In Denemarken en Nederland is voetballen met een defibrillator wel toegestaan. Ook in de Europese clubtoernooien is dit toegestaan.

Zo speelt Daley Blind, een goede vriend van Eriksen, al bijna twee jaar met een defibrillator nadat hij op 10 december 2019 tegen Valencia naar de grond ging na hartproblemen. Op 25 augustus 2020, tijdens een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC ging Blinds defibrillator af. Een dag na de hartaanval van Eriksen moest Blind met Oranje de eerste poulewedstrijd op het EK spelen tegen Noord-Macedonië. Blind gaf na de wedstrijd aan getwijfeld te hebben over spelen, maar nam uiteindelijk de beslissing om ondanks zijn angsten en twijfels het veld weer op te stappen.

Volledig scherm © EPA