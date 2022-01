Christian Eriksen wil naar het WK in Qatar, bondscoach ontvangt de Deen met open armen

,,Ik wil actief zijn op het WK in Qatar”, zegt Eriksen in het clipje dat hij op zijn sociale media heeft gedeeld. ,,Dat is al enige tijd mijn grote doel. Mijn droom zelfs. Maar of ik ook daadwerkelijk de selectie ga halen, is natuurlijk een ander verhaal.”



Afgelopen zomer kreeg Eriksen tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland een hartstilstand. De oud-Ajacied zakte op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. Inmiddels heeft Eriksen een inwendige defibrillator, maar dat plaatste hem voor een probleem bij zijn club Internazionale. In de Serie A mag namelijk niet met een defibrillator gevoetbald worden. Inmiddels is het contract van Eriksen in Milaan dan ook ontbonden.