Cillessen krijgt in elfde minuut van de blessuretijd gelijkmaker om de oren

Heel lang zag het er naar uit dat Cillessen zijn debuut voor Valencia zou opluisteren met een zege. Kevin Gameiro zette de thuisclub een kwartier na rust op voorsprong. De Franse spits kon in blessuretijd ook nog zijn tweede treffer maken, maar hij schoot een strafschop over het doel. Dat bleek een dure misser, want ver in de extra tijd trok Oyarzabal de stand nog gelijk namens de ploeg van basiskracht Martin Ødegaard. Volgens databureau Gracenote was dit het 'laatste' doelpunt in La Liga in deze eeuw.