Cillessen mag tegen Celta derde competitieduel in drie jaar keepen

28 wedstrijden in drie jaar

Cillessen gaf na die kampioenswedstrijd aan dat hij komende zomer graag op zoek gaat naar een nieuwe club, waar hij meer aan spelen toe kan komen. Cillessen maakte in de zomer van 2016 voor 13 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona, maar moet in de Spaanse competitie en Champions League de Duitse doelman Marc-André ter Stegen voor zich dulden. Cillessen kwam in drie seizoenen tot 28 wedstrijden. Daarvan waren er 2 in La Liga, 2 in de Champions League en 24 in de Copa del Rey. FC Barcelona kan op zaterdag 25 mei voor de vijfde keer op rij de Spaanse beker winnen, als in Sevilla wordt gewonnen van Valencia.



Cillessen keepte in La Liga eerder tegen Deportivo Alavés in september 2016 (1-2 nederlaag) en Villarreal in mei 2018 (5-1 winst). Celta de Vigo, de tegenstander van morgenavond, staat vijftiende en staat met nog drie speelrondes te gaan slechts twee punten boven de degradatiestreep in La Liga. De twintigjarige Iñaki Peña, keeper van FC Barcelona B, is de andere doelman die mee naar Vigo reist.