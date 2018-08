Cillessen twijfelgeval voor interlands vanwege ribblessure

De Catalaanse club geeft aan dat het nog niet weet hoe erg de blessure is, maar volgens sportkrant Mundo Deportivo is Cillessen minimaal twee weken uit de running.



Cillessen werd vandaag opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Peru (donderdag 6 september) en Frankrijk (zondag 9 september). Jeroen Zoet, Sergio Padt en Marco Bizot zijn de andere keepers die tot de voorselectie behoren.