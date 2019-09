Cillessen verheugt zich op terugkeer in Camp Nou: ‘Valencia kan daar winnen’

,,We zijn er klaar voor om te vechten voor de overwinning”, zegt Cillessen op de website van Valencia. ,,Barcelona is een zeer moeilijke tegenstander en een heel sterk team, maar wij hebben veel vertrouwen na onze overwinning op Mallorca. Persoonlijk kom ik ook met een goed gevoel terug van de nationale ploeg, dus ik ben klaar voor zaterdag.”

,,Het wordt een speciale dag voor me, met veel herinneringen en een weerzien met vrienden. Al sprak ik Ter Stegen vorige week al toen we met Oranje tegen Duitsland speelden.”

,,Het belangrijkste is nu de wedstrijd die komen gaat”, houdt Cillessen zich op de vlakte. ,,Het is mogelijk om in Camp Nou te winnen. Ik hou ervan om moeilijke wedstrijden te spelen en heb veel vertrouwen in dit team. We trainen hard en gaan vechten om zaterdag te winnen.”