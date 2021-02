City maakt op Anfield gehakt van Liverpool en zet grote stap naar landstitel

Premier LeagueManchester City heeft een enorme stap richting de titel in de Premier League gezet. The Citizens maakten dankzij de blunderende Alisson Becker gehakt van Liverpool. Het werd 1-4 voor Manchester City, dat daarmee voor het eerst sinds 2003 een zege boekte op Anfield.

Manchester City komt door de zege op 50 punten na 22 duels. Dat zijn vijf punten meer dan Manchester United, acht punten meer dan Leicester City en al tien punten meer dan titelverdediger Liverpool. City heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld dan alle achtervolgers, nadat eind december de uitwedstrijd bij Everton werd afgelast vanwege negen coronabesmettingen in de selectie. Het team van Guardiola is sinds een 2-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur op 21 november al 21 wedstrijden ongeslagen en won vanavond al voor de veertiende keer op rij in alle competities.

In de eerste helft gebeurde er niet veel op Anfield, waar Guardiola vanavond pas voor het eerst won als coach. City kreeg de ultieme kans om op voorsprong te komen na een lichte overtreding van Fabinho op Raheem Sterling, maar de Duitse middenvelder Ilkay Gündogan schoot in de 37ste minuut hoog over vanaf elf meter.

Toch werd Gündogan de man die samen met Phil Foden uitgroeide tot de uitblinker bij Manchester City. Gündogan schoot in de 49ste minuut alsnog de 0-1 binnen voor City. Liverpool vocht zich echter terug in de wedstrijd en kwam in de 63ste minuut op 1-1. Mohamed Salah schoot wel overtuigend raak vanaf elf meter, nadat hij zelf aan zijn arm werd getrokken door de Portugese verdediger Ruben Dias.

Daarna begon het geschutter bij Liverpool, waar met Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip de drie belangrijkste verdedigers de rest van dit seizoen ontbreken met blessures. Toch vielen de drie tegengoals in de laatste twintig minuten niet op het conto van Fabinho en Jordan Henderson te schrijven. De twee controlerende middenvelders die het de laatste maanden als verdedigers moeten laten zien, zagen hun Braziliaanse doelman Alisson Becker opzichtig blunderen. De normaal zo betrouwbare keeper, ook goed met zijn voeten, gaf twee keer een bal heel knullig weg aan Phil Foden. Hij bediende Gündogan en Sterling, die van dichtbij de 1-2 en 1-3 konden maken. Met een prachtige dribbel en uithaal maakte de twintigjarige Foden daarna ook nog de 1-4.

