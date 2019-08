City moeiteloos langs Brighton, weer puntverlies voor Chelsea

Kevin De Bruyne zette de thuisploeg al in de tweede minuut op een 1-0 voorsprong. Aguëro verdubbelde op aangeven van de Belg vlak voor rust de score en tekende tien minuten na de pauze op aangeven van David Silva voor de 3-0. Tien minuten voor tijd zorgde de net ingevallen Bernardo Silva met zijn eerste balcontact voor de einduitslag: 4-0. Door de overwinning gaat City opnieuw aan kop, al moet Liverpool nog in actie komen.

Chelsea - Sheffield United (2-2)

In eigen huis heeft Chelsea tegen promovendus Sheffield United opnieuw puntverlies geleden. De Londenaren, eerder deze week aan Ajax verbonden in de groepsfase van de Champions League, leken via Tammy Abraham voor rust duidelijk te maken dat er op Stamford Bridge niets te halen viel voor The Blades. De 21-jarige spits scoorde achtereenvolgens zijn derde en vierde goal van het Premier League-seizoen. In de tweede helft kantelde de wedstrijd. Callum Robinson tekende net na rust voor de aansluitingstreffer, waarna vlak voor tijd zelfs nog de 2-2 viel. Kurt Zouma passeerde zijn eigen doelman en tekende daarmee voor de eindstand. Na vier wedstrijden verzamelde Chelsea slechts vijf punten.

Volledig scherm Teleurstelling bij de spelers van Chelsea na het puntenverlies tegen Sheffield. © BSR Agency

Newcastle United - Watford (1-1)

Jetro Willems nam het met Newcastle United in eigen huis op tegen het nog puntloze Watford van Daryl Janmaat. De ploeg van Janmaat kwam al na amper twee minuten spelen door een doelpunt van Will Hughes op een 0-1 voorsprong, maar vlak voor rust maakte Fabian Schar gelijk. In de tweede helft waren er kansen over en weer, maar werd er niet meer gescoord: 1-1. Een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten.

Drama voor Villa en El Ghazi (1-0)

Anwar El Ghazi kon voor het uitduel met Crystal Palace niet rekenen op een basisplaats bij Aston Villa. De aanvaller bleef de hele wedstrijd op de bank zitten en zag zijn teamgenoten in de 73ste minuut op een 1-0 achterstand komen. Diep in de blessuretijd leek Villa, dat vlak na rust al met een man minder kwam te staan door een rode kaart van Trezeguet, de gelijkmaker te maken, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt van Jack Grealisch af wegens een vermeende duik.

Leicester City - Bournemouth (3-1)

Jaimy Vardy is weer van grote waarde geweest voor Leicester City. De spits was met twee doelpunten en een assist belangrijk in de 3-1 overwinning op Bournemouth. De ploeg van Nathan Ake kwam na een kwartier spelen nog op gelijke hoogte, maar mede door een goal van Youri Tielemans en opnieuw Vardy zat de winst er niet in. Leicester klimt door de overwinning naar de derde plaats, Bournemouth zakt naar naar de vijftiende stek.

West Ham - Norwich (2-0)

Tim Krul heeft twee keer moeten vissen tegen West Ham. De doelman had in de 24ste minuut geen antwoord op een schot van Sebastien Haller en zag in de 56ste minuut Andrei Yarmolenko de 2-0 maken. Voor Haller is het zijn derde doelpunt in dienst van West Ham. Eerder maakte hij er twee tegen Watford.