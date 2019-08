City ontloopt transferverbod, FIFA geeft een boete

City is nog verwikkeld in een andere zaak. Twee maanden geleden diende de landskampioen van Engeland bij het internationale sporttribunaal CAS een klacht in tegen de UEFA. City is het er niet mee eens dat de Europese voetbalbond een onderzoek is gestart naar het financiële beleid van de club. Eerder deed Paris Saint-Germain al beklag bij het CAS.



Manchester City zou ook gerommeld hebben met de cijfers van sponsorcontracten om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. De club is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group, het bedrijf van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.