City simpel langs Burnley, bijna blamage Newcastle

Komende week naar Barcelona? Wéér teleurstel­lend resultaat voor Olympique Lyon en invaller Depay

27 september Memphis Depay begon vandaag op de bank bij Olympique Lyon in de uitwedstrijd bij Lorient, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een vertrek naar FC Barcelona lijkt aanstaande voor de spits van Oranje. De transfermarkt is nog acht dagen open.