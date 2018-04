‘City wacht transferverbod na gesjoemel met jeugdspeler’

Het gaat in deze zaak om de 17-jarige Benjamin Garré. Het Argentijnse talent werd in de zomer van 2016 overgenomen van Velez Sarsfield. De club uit zijn geboorteland beweert dat Manchester City onethisch handelde door op zijn vijftiende contact op te nemen met Garré. Daarmee overtraden The Citizens de transferregels. City liet Garré kort na zijn zestiende verjaardag een contract ondertekenen.



City ontkent alle beschuldigen. De kersverse kampioen van Engeland beweert dat de club volgens de regels heeft gehandeld, omdat Garré ook in het bezit is van een Italiaans paspoort. Een woordvoerder van de CAS meldt dat er binnen één week uitspraak wordt gedaan over de zaak. Als City de zaak verliest mag het pas in de zomer van 2019 weer spelers aantrekken.