'Clarence Seedorf topkandidaat bij Oldham Athletic'

Volgens tabloid The Mirror heeft Seedorf zelfs al een rondleiding gehad op Boundary Park, het stadion van Oldham Athletic. Simon Cornet, de voorzitter van The Latics, nam hem hoogstpersoonlijk bij de hand. Oldham heeft al bevestigd dat Seedorf 'een van de kandidaten is'. Ook Alan Stubbs (ex-Celtic) staat hoog op het lijstje.



Seedorf was in 2016 voor het laatst actief als trainer. Na een mislukte start bij AC Milan was de oud-international even in dienst van de Chinese club Shenzhen FC. Als middenvelder was Seedorf aanzienlijk succesvoller. Hij speelde bij Ajax, Sampdoria, Inter, AC Milan, Real Madrid en het Braziliaanse Botafogo en speelde 86 interlands voor Oranje. Seedorf won onder meer vier keer de Champions League en werd de eerste voetballer ooit die de CL-beker won met drie verschillende clubs (Ajax, Real Madrid en AC Milan).