Clásico mogelijk van Camp Nou naar Bernabéu door onrust in Catalonië

In Barcelona en andere steden in de Spaanse regio Catalonië hebben duizenden demonstranten gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de veroordeling van negen separatistische leiders. Onder meer de voormalig Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras is tot dertien jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Andere leiders kregen gevangenisstraffen van 9 tot 12 jaar.



Dat leidde tot hevige protesten en het vliegveld El Prat in Barcelona werd zelfs tijdelijk gesloten. Ook FC Barcelona sprak zich gisteren in een statement uit tegen de gevangenisstraffen. De Catalaanse club van Lionel Messi en Frenkie de Jong stelde dat gevangenisstraffen niet de oplossing waren. ,,Trots om onderdeel van deze club te zijn”, schreef verdediger Gerard Piqué vervolgens op Twitter als reactie op de verklaring van zijn club. Espanyol en Girona, twee andere clubs uit Catalonië, stuurden een vergelijkbare verklaring naar buiten.



