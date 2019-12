Club Brugge dendert met Vormer door in Jupiler Pro League

'Wintertitel' met Arsenal Miedema na twee treffers nu op 200 goals: ‘Ik hou dat allemaal niet bij’

17:01 Vivianne Miedema is pas 23 jaar, maar heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt in haar glansrijke carrière. Ze maakte vandaag tegen Everton (1-3) haar 199ste en 200ste goal in clubverband. Daar had de doelpuntenmachine uit Hoogeveen slechts 215 wedstrijden voor nodig.