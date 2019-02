Club Brugge houdt titelstrijd spannend met zege op Genk

Beschamen­de wedstrijd op derde niveau Italië: acht spelers en 16-0 bij rust

17:24 Een hele vreemde wedstrijd vanmiddag in de Serie C, het derde niveau van Italië. De ruststand bij AC Cuneo 1905 tegen As Pro Piacenza 1919 was liefst 16-0. De thuisploeg deed het na rust een stuk rustiger aan, maar het werd uiteindelijk toch nog 20-0.