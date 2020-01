Club Brugge krijgt nieuw stadion vlak naast Jan Breydel-stadion

Droom komt uit voor Almeloër met debuut in Turkse Süper Lig

7:35 KAYSERI/ALMELO - Voetballer Ümran Zambak uit Almelo maakte vlak voor de jaarwisseling voor Kayserispor zijn debuut in de Turkse eredivisie. De 19-jarige spits heeft een reuzenstap gemaakt. In 2018 speelde hij nog bij de amateurs in de eerste klasse.