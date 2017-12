Club Brugge mede dankzij goal Vormer nog steviger aan kop

Anderlecht in handen van Belgische miljonair Coucke

18:50 De Belgische zakenman Marc Coucke krijgt mogelijk nog voor het einde van dit jaar een meerderheidsbelang in Anderlecht. De Belgische voetbalclub heeft vandaag laten weten dat het ,,exclusieve onderhandelingen'' voert met de miljonair, die ook in de wielersport actief is en voorzitter is van voetbalclub KV Oostende.