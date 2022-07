Club Brugge wint mét Noa Lang van RC Genk ondanks goal Cyriel Dessers, Mark van Bommel klopt Danny Buijs

Met videoClub Brugge is het nieuwe seizoen in België gestart met een 3-2 overwinning op RC Genk. Bij Club Brugge begonnen Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer in de basis. Zij versloegen de ploeg van Cyriel Dessers, die wel zijn doelpunt meepakte.

Halverwege het duel stonden beide ploegen nog in evenwicht. Voor Club Brugge scoorde Andreas Skov Olsen in de 22ste minuut op aangeven van de van FC Barcelona overgekomen Ferran Jutglà. Acht minuten later was het Cyriel Dessers die de stand gelijktrok. De spits, vorig jaar succesvol bij Feyenoord, heeft nog altijd geen transfer gemaakt en stond tegen Club Brugge dus 'gewoon’ in de basis bij RC Genk.

Datzelfde gold overigens voor Noa Lang bij Club Brugge. De Nederlandse aanvaller gaf in een openhartig interview aan dat ze hem in de Belgische competitie nooit meer zouden zien, maar zondag verscheen ook hij gewoon aan de aftrap. De Oranje-international zag na rust hoe RC Genk snel toesloeg. Voormalig NEC-speler Mike Trésor maakte er 1-2 van.

Volledig scherm Noa Lang. © BELGA

Club Brugge, dat onlangs de Belgische supercup won, trok uiteindelijk tóch aan het langste eind. Na een uur spelen maakte Hans Vanaken de 2-2, waarna de van FC Groningen overgekomen verdediger Bjorn Meijer zijn competitiedebuut direct zag beëindigen. Hij werd, net als Ruud Vormer, na ruim een uur gewisseld.

Meijer, Vormer én Lang, die uiteindelijk ook gewisseld werd, zagen vanaf de bank hoe de regerend landskampioen in de 92ste minuut nog een penalty mocht nemen. Cyle Larin schoot de penalty op de paal, maar in de rebound was het Skov Olsen die alsnog voor de driepunter zorgde.

Danny Buijs vs. Mark van Bommel

Tijdens de eerste speelronde in België stonden ook twee Nederlandse coaches tegenover elkaar: Danny Buijs ontving met KV Mechelen het Antwerp FC van Mark van Bommel. Het werd een eerste driepunter voor Van Bommel.

Bekijk hier de samenvatting.

Antwerp speelde tijdens het eerste competitieduel een stuk beter dan in de thuiswedstrijd van afgelopen donderdag tegen FC Drita (0-0) in de tweede voorronde van de Conference League. Na een half uur spelen scoorde Michael Frey twee keer. Eerst op aangeven van Toby Alderweireld, daarna middels een benutte strafschop. Hij bepaalde de eindstand daarmee op 0-2.



Vincent Janssen begon op de bank en verving doelpuntenmaker Frey na ruim een uur spelen. Bij het KV Mechelen van Buijs begon Sandy Walsh in de basis en viel Alessio da Cruz in.

Volledig scherm Danny Buijs. © BELGA

Volledig scherm Mark van Bommel. © BELGA