Club Erik Pieters wellicht in Amerikaanse handen

De Amerikaanse sportinvesteringsmaatschappij ALK Capital LLC is in vergevorderde onderhandelingen om Premier League-club Burnley over te nemen. Dat meldt persbureau Reuters.

De Amerikaanse groep, waartoe ook een aantal particuliere investeerders behoort, wil een meerderheidsbelang om zo het beleid te bepalen. Burnley is momenteel in handen van de Britse zakenmensen Mike Garlick, die clubvoorzitter is met een belang van 49,24 procent, en John Banaszkiewicz, die 28,2 procent van de aandelen van de club bezit.

Burnley, de club van Erik Pieters, heeft een van de laagste begrotingen in de Premier League. Onder Sean Dyche eindigden The Clarets knap op de tiende plaats. Dyche klaagde eerder al dat het geringe budget zijn ambities in de weg zit.

ALK Capital wordt geleid door Alan Pace. Hij was president van MLS-club Real Salt Lake. Vorig jaar waren Pace en de Amerikaanse zakenman Dave Checketts betrokken bij een mislukte poging om Premier League-club Sheffield United over te nemen. Checketts, die eigenaar was van Real Salt Lake en voorzitter van Utah Jazz en New York Knicks van de NBA, wordt niet geacht rechtstreeks bij dit bod te zijn betrokken, maar wordt verondersteld als adviseur te werken.

Burnley werd in 1921 en 1960 kampioen van Engeland en speelt nu voor het vijfde seizoen op een rij in de Premier League.

Amerikaanse investeerders toonden eerder interesse in Premier League-clubs West Ham United en Southampton. Arsenal en Manchester United zijn al volledige in Amerikaanse handen.