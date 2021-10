Clubiconen springen in de bres voor ongevaccineerde Bayern-ster: ‘Hij moet het zelf willen’

Erevoorzitter Hoeness en voormalig algemeen directeur Rummenigge mengden zich ook in de nationale discussie die in Duitsland is ontstaan. De oud-spelers van Bayern namen het juist op voor Kimmich. ,,Ik ken geen voetballer die zo extreem verantwoordelijk is en zo voorbeeldig omgaat met alle zaken in het leven als Joshua Kimmich”, zei Rummenigge. ,,Ik denk dat hij op een bepaald moment de juiste beslissing gaat nemen. Hij moet het zelf willen, die druk moet niet van buitenaf komen. Corona achtervolgt ons nu al 1,5 jaar. Het verbaast me niet dat hier weer zo’n grote politieke discussie over is ontstaan, maar we moeten niet overdrijven.”

Volgens Hoeness hebben de Duitse media ervoor gezorgd dat de uitspraken van Kimmich tot zoveel ophef leidden. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor deze tsunami. De enige met wie ik hier verder over praat, is Joshua zelf.”

Nagelsmann nog altijd niet van de partij

Bayern-coach Julian Nagelsmann (34) zal woensdagavond de bekerwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach ook nog missen door zijn coronabesmetting. Nagelsmann heeft de laatste twee wedstrijden gemist nadat hij vorige week positief testte op het virus, maar hij zei te hopen dat hij zaterdag weer langs de lijn hoopt te staan bij het bezoek aan Union Berlin. ,,Het gaat goed met mij en alles is in orde”, zei Nagelsmann tijdens zijn digitale persconferentie. ,,Ik blijf in thuisquarantaine en ik heb donderdag de volgende test. Ik had gisteren een test die helaas nog negatief was, dus ik zal er ook tegen Gladbach niet bij zijn. Ik had graag dichterbij het team willen zijn, maar dankzij de moderne technologie is er veel mogelijk. Ik ben blij dat het tot nu toe zo goed is gegaan.”

Zonder Nagelsmann op de bank verpletterden Bayern vorige week Benfica (0-4) in Lissabon en zaterdag werd ook Hoffenheim met 4-0 verslagen in de Bundesliga. In beide wedstrijden werd Nagelsmann op de bank vervangen door zijn assistent Dino Topmoeller, de zoon van Klaus Toppmöller.