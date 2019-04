Clubs in Premier League geven 300 miljoen uit aan zaakwaarnemers

Bayern rekent in topper op Neuer

14:59 Bayern München-trainer Niko Kovac van denkt zaterdagavond in de topper tegen Borussia Dortmund weer te kunnen beschikken over keeper Manuel Neuer. ,,Hij heeft een test ondergaan en alles zag er goed uit”, aldus Kovac. ,,Het is afwachten hoe de training vrijdag verloopt, maar ik ben erg optimistisch gestemd.”