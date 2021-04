Clubs in Premier League willen sociale media boycotten: volgt ook de eredivisie?

Online racisme richting voetballers is al jaren een probleem in Engeland. De afgelopen weken was dit ook weer het geval. Onder andere Trent Alexander Arnold (Liverpool), Anthony Martial (Manchester United), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) en Reece James (Chelsea) werden racistisch bejegend. Zij kregen via Twitter of Instagram bijvoorbeeld afbeeldingen van apen toegestuurd. Sam Allardyce, voormalig bondscoach van Engeland, gaf al aan dat een boycot pas echt zin heeft, als alle clubs eraan meedoen. Dat lijkt nu te gaan gebeuren.

Voordat de boycot door kan gaan, moeten de clubs eerst nog een probleem oplossen. Premier League-teams hebben allerlei verplichtingen richting hun sponsors. Deze sponsors betalen geld om hun naam of logo gepromoot te zien via sociale media. Voor de topclubs geldt dat er op een wedstrijddag ongeveer vijf keer expliciet reclame wordt gemaakt voor een commerciële partij via Twitter. Als Twitter een weekend lang geboycot wordt, dan kunnen de clubs hun verplichtingen aan deze partijen niet voldoen. Tegelijkertijd gebruiken clubs hun platforms om een breed internationaal publiek aan te spreken, wat moeilijk zal zijn zonder deze kanalen.

Quote Als de clubs alle vormen van sociale media voor een langere periode boycotten, kan de financiële schade in de miljoenen gaan lopen. Ruud van der Knaap, Sportmarketeer

Commerciële belangen

Sportmarketeer Ruud van der Knaap (Triple Double Sportmarkerting) verwacht niet dat dit tot grote problemen zal leiden: ,,Ik kan me goed voorstellen dat bedrijven de clubs willen steunen in deze actie. Er zijn genoeg alternatieven om alsnog je sponsordeals na te komen. YouTube kan daarin heel belangrijk zijn. Pas als de clubs echt alle vormen van sociale media voor een langere periode boycotten, wordt het een probleem. Dan kan de financiële schade in de miljoenen gaan lopen.’’

Een belangrijke vraag is dus hoe breed de boycot uitgevoerd wordt. Instagram en Twitter zijn de grootste bron van het online racisme. Worden alleen deze twee kanalen geboycot? Of nemen de clubs bijvoorbeeld ook YouTube en TikTok mee? Als de clubs, uit commercieel oogpunt, andere sociale media blijven gebruiken, dan zou dit ten koste van de kracht van de actie kunnen gaan.

Van der Knaap denkt echter dat ook dan de actie nog veel effect zal hebben: ,,De clubs nemen hun verantwoordelijkheid richting de spelers en kunnen daarmee eisen dat Twitter en Instagram hetzelfde doen. Voor die partijen gaat het niet zozeer om economische schade, maar meer om reputatieschade.’’

Volgens Van der Knaap is het niet onwaarschijnlijk dat de actie naar andere landen overslaat: ,,Ook in Nederland is er sprake van online racisme. Kijk bijvoorbeeld naar de reacties die Quincy Promes naar zijn hoofd kreeg de afgelopen maanden. Het zou me niet verbazen als in Nederland een soortgelijke beweging ontstaat.’’