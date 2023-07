Clubs met zelfde eigenaar mogen meedoen in Europa, maar niet samen scouten of spelers verhuren

De financiële controle-instantie voor clubs (CFCB) van de Europese voetbalbond UEFA heeft enkele clubs die deels dezelfde eigenaar hebben, zoals Brighton & Hove Albion en het Belgische Union, toestemming gegeven voor deelname aan de Europese clubcompetities. De clubs hebben volgens de commissie voldoende veranderingen doorgevoerd in het bezit, de leiding en in de financiële structuren om te mogen deelnemen.

De CFCB had een onderzoek geopend naar de banden tussen respectievelijk Aston Villa uit Engeland en Vitória de Guimarães uit Portugal, AC Milan uit Italië en het Franse Toulouse en het Engelse Brighton & Hove Albion en Royale Union Saint-Gilloise uit de Belgische hoofdstad en keek naar de regel over mogelijke belangenverstrengeling omdat de clubs dezelfde eigenaar hebben. De commissie concludeert dat er niet één iemand is die controle of definitieve invloed heeft in meer dan één club in de clubcompetities van de UEFA.

Met de betreffende clubs zijn ook aanvullende afspraken gemaakt. Zo mogen ze tot september 2024 niet spelers via transfers of op huurbasis naar de satellietclub doorschuiven, geen samenwerkingen aangaan of commerciële afspraken maken en geen gezamenlijke scouting voeren.

AC Milan komt volgend seizoen uit in de groepsfase van de Champions League. De Franse bekerwinnaar Toulouse, de club van Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal, speelt komend seizoen in de Europa League. Brighton & Hove Albion en Royale Union Saint-Gilloise spelen ook in de Europa League. Aston Villa en Vitória de Guimarães komen straks allebei uit in de Conference League, het derde Europese clubtoernooi dat in 2021 in het leven werd geroepen door de UEFA.