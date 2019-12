Clubs verbijsterd over antiracismecampagne met apen in Serie A

Ondanks de kritiek zullen de schilderijen van Simone Fugazzotto blijven hangen bij het hoofdkwartier van de Serie A, de hoogste liga in Italië. Directeur Luigi De Siervo: ,,Simone’s schilderijen geven goed de waarden van fair play en tolerantie weer. Wij realiseren ons dat racisme een probleem is. Daarom vechten wij daar ook tegen via deze schilderijen.



Onder andere Michael Yormark van het managementbedrijf dat Romelu Lukaku in zijn portefeuille heeft, is kritisch. ,,Elke keer wanneer de Serie A zijn mond opendoet, wordt het erger”, zegt hij tegen The Telegraph. ,,Elke keer wanneer ze een strategie tegen racisme uit de doeken doen, wordt het erger. De beelden die ze gebruiken, geven blijk van ongevoeligheid en zijn gênant voor heel het Italiaanse voetbal. Het zijn de spelers die beschermd moeten worden, want uiteindelijk zijn zij de personen waarvoor de fans naar het stadion komen. Zij moeten in een positieve omgeving kunnen werken. Op dit moment bestaat dat niet in de Serie A.”