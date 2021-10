Coach Borussia Dortmund: ‘We zijn niet bang voor Ajax’

Volgens Rose treft zijn Dortmund in Ajax een dominante, aanvallende ploeg. ,,Het is altijd leuk om wedstrijden van Ajax te zien. Ik verwacht dat het hier een pittige klus voor ons wordt, maar we hebben er heel veel zin in. We hebben het gevoel dat we hier een goed resultaat kunnen boeken. Wij zullen zelf heel scherp moeten zijn en naar oplossingen moeten zoeken.’’

Toch wil Rose niet te complimenteus zijn. ,,We zijn niet bang voor Ajax, we hebben alleen veel respect voor ze. Wie de favoriet is? Dat durf ik niet te zeggen, daar ben ik niet echt mee bezig. Feit is dat Ajax een geoliede machine is. Ze zullen ons weinig tijd en ruimte geven als we de bal hebben. Het is aan ons om optimaal te profiteren als we de bal wél hebben.’’

Quote Wij zullen op ons best moeten zijn om Ajax in de Johan Cruijff Arena te verslaan. Julian Brandt

Volgens Julian Brandt behoort de jeugdopleiding van Ajax tot de beste van Europa. ,,Ik denk dat zij er met hun middelen alles uit halen, ook dit seizoen weer. Ze spelen fantastisch voetbal. Wij zullen op ons best moeten zijn om Ajax in de Johan Cruijff Arena te verslaan’’, aldus de middenvelder.

Ajax en Borussia Dortmund voeren na twee speelronden samen de ranglijst aan in poule C. De koplopers pakten zes punten uit de eerste twee duels, na overwinningen op Sporting Portugal en Besiktas. Het doelsaldo is in het voordeel van de Amsterdammers. Over twee weken is de return in Duitsland.