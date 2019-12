Coach Ferguson leidt Everton uit degradatiezone met zege op Chelsea

Aké valt tegen Liverpool uit met blessure

16:56 Het zit er dik in dat Bournemouth het de rest van deze drukke decembermaand zonder Nathan Aké moet stellen. De Oranje-international, bij The Cherries sterkhouder in het centrum van de defensie, viel tegen koploper Liverpool in de eerste helft uit met wat op een hamstringblessure leek.