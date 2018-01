Coach Mainz is direct helemaal weg van Nigel de Jong

Trainer Sandro Schwarz heeft voor de 33-jarige middenvelder een prominente rol in gedachten. ,,Nigel wil altijd de bal hebben. We vertrouwen hem een basisplaats toe'', zei Schwarz donderdag.



De Jong liet vorige week zijn contract ontbinden bij de Turkse club Galatasaray, waar hij het afgelopen half jaar niet aan spelen toekwam. De oud-Ajacied keerde bij Mainz terug in de Bundesliga. De 81-voudig international van Oranje speelde eerder in Duitsland voor Hamburger SV. De Jong deed zondag als invaller al een helft mee in de verloren oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-3).



,,Hij mist nog wat ritme, maar we weten wat we aan hem hebben'', zei Schwarz. Mainz staat halverwege het seizoen op de vijftiende plek, net boven de degradatiezone.