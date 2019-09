Cocu is aanvoerder kwijt na dronkenmansrit Derby County-spelers

Keogh stapte dinsdagavond na een uit de hand gelopen teamuitje in de auto bij zijn teamgenoot Tom Lawrence, die met te veel drank op zijn wagen in de prak reed. Zowel Lawrence als zijn ploeggenoot Mason Bennett werden gearresteerd. Beide spelers moeten zich verantwoorden voor het rijden onder invloed. Ook de club neemt de zaak hoog op. In een uitgebreid statement op de eigen website heeft Derby County de onbezonnen actie van de bij het ongeval betrokken spelers keihard veroordeeld. De club heeft bovendien een intern onderzoek ingesteld naar het gedrag van Keogh en enkele medespelers.

De selectie van de nummer 18 uit het Championship was in het kader van teambuilding een avondje uit eten. Een klein deel van de groep, zo liet Derby County in een verklaring weten, vond het daarna nodig zich te buiten te gaan aan te veel alcohol om vervolgens ook nog eens in de auto te stappen. ,,De spelers om wie het gaat, weten dat er zware sancties gaan volgen”, zegt de club verder. ,,Ze weten echter ook dat we ze zullen steunen bij hun revalidatie en rehabilitatie en dat ons doel is dat ze weer terug in de selectie komen. Dit gedrag echter staat haaks op alles wat wij als club uitdragen”, aldus de verklaring. ,,Als gevolg van dit incident zullen wij onze inspanningen om misbruik van alcohol te voorkomen verdubbelen, waarbij we ons weten gesteund door daarin gespecialiseerde organisaties.”



Derby County sluit de verklaring af met een dankwoord aan de hulpdiensten, die snel ter plekke waren.



Vooruitlopend op het interne onderzoek moeten de betreffende spelers zo snel mogelijk worden ingeschakeld bij allerlei maatschappelijke projecten, zegt Derby County. De ploeg van Cocu begon het seizoen nog met een 1-2 overwinning bij Huddersfield Town, maar daarna volgden vijf gelijke spelen en twee nederlagen. Komende zaterdag speelt Derby County thuis tegen Birmingham City.