Cocu met Fener dieper in zorgen door goal 'oude bekende' Cherry

De topclub uit Istanbul verloor de vorige twee competitiewedstrijden bij Yeni Malatyaspor en Göztepe allebei met 1-0. De ploeg van Cocu werd daarvoor al door Benfica uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.



De afgelopen dagen verschenen er verhalen in Turkse media dat de voormalige coach van PSV van plan zou zijn om op eigen initiatief terug te treden, na de teleurstellende start in het nog prille seizoen. Cocu ontkende dat echter in een bericht op de website van Fenerbahçe. ,,Niets van waar. Ik ben geen persoon die makkelijk opgeeft. Ik ben trots dat ik hier mag werken.''



Een paar dagen later ging het opnieuw mis voor Cocu. 'Fener' nam weliswaar via de nieuwelingen André Ayew en Islam Slimani tot twee keer toe de leiding, maar Kayserispor kwam weer terug door doelpunten van Bernard Mensah en Martin Skrtel (eigen doel). In de 69ste minuut trok Chery vanaf de rechterkant naar binnen. De 28-jarige middenvelder uit Enschede, die in de eredivisie naam maakte bij ADO Den Haag en FC Groningen, verraste doelman Harun Tekin met een schot in de korte hoek. Kayserispor, met ook Bilal Basaçikoglu en Deniz Türüc in de basis, hield in de slotfase met tien man stand nadat Samil Cinaz met rood van het veld was gestuurd.