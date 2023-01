Cody Gakpo gaat dit weekend debuut voor Liverpool maken: ‘Eerste indruk van hem is geweldig’

Coach Jürgen Klopp bevestigt dat Gakpo, die twee weken geleden voor ruim veertig miljoen euro overnam van PSV, speelminuten gaat maken. In Eindhoven was de 23-jarige buitenspeler uitgegroeid tot de absolute sterspeler. Gakpo zat de afgelopen twee wedstrijden nog niet bij de wedstrijdselectie van Liverpool, maar krijgt dus zijn kans in het bekertoernooi.

,,Hij zit bij de selectie voor komend weekend en gaat waarschijnlijk spelen’’, vertelde Klopp. ,,Hoe we dat precies gaat invullen, gaan we de komende uren beslissen.’’ Klopp is meer dan tevreden over zijn aanwinst. ,,Mijn eerste indruk van hem is geweldig. We hebben te maken met veel blessures. Als je dan zo'n pure voetballer ziet die precies weet waar het doel is, is het voor iedereen een opsteker.’’