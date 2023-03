Cody Gakpo na sensationele zege op Manchester United: ‘Iedereen is blij, maar we willen meer’

,,Ik denk dat we goede wedstrijd hebben neergezet", begon Gakpo zijn verhaal, waarna Viaplay-interviewer Bart Nolles bijna omviel van verbazing over zoveel nuchterheid na zo'n wedstrijd. Gakpo ging vervolgens rustig verder met zijn verhaal. ,,We wisten dat het een grote wedstrijd was voor beide clubs. Voor ons misschien nog wel wat belangrijker dan normaal, omdat we de goede weg zijn ingeslagen in de competitie.”

Gakpo liet weten dat het feest in de kleedkamer volgens hem niet al te uitbundig was, in tegenstelling tot de enorme vreugde op de tribunes van Anfield. ,,Natuurlijk, iedereen is heel erg blij, maar we zijn nog niet waar we willen zijn als team. We zijn blij, maar we hebben nog heel veel om voor te spelen de komende maanden. Met deze overwinning hebben we iets om op door te bouwen. We moeten zeker nog Champions League halen, dat is iets waar deze club ook voor staat. Dat is de eerste stap, om nu naar die vierde plaats te klimmen, en dan zien we daarna wel weer verder.”

Liverpool is Newcastle United, dat sinds de hervatting na het WK niet zo veel meer wint, nu voorbij en staat op de vijfde plaats. De achterstand op Tottenham Hotspur is drie punten, maar Liverpool heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan de club uit Londen.

Gakpo maakte twee bijzonder fraaie treffers, de 1-0 twee minuten voor rust en de 3-0 vijf minuten na rust. ,,Die tweede was wel het mooiste, maar die eerste het belangrijkste. Of ik nu los ben bij Liverpool? Ja, dat denk ik wel, maar ik zal ook hard moeten blijven werken.”



Klopp: ‘We doen er nog toe’

,,Geen woorden voor. Het was echt een ongelooflijke avond en wedstrijd. We speelden voetbal van het hoogste niveau tegen een team in vorm. We maakten kort voor rust een fantastische goal via Cody Gakpo. In de tweede helft was alles goed, van begin tot eind", sprak een opgetogen Jürgen Klopp.

,,Manchester United kent een goed seizoen en wij zijn wisselvallig, maar voor een wedstrijd als deze telt dat allemaal niet. Het was belangrijk voor ons om te winnen, maar zo'n uitslag geeft ons zeker vertrouwen voor de rest van het seizoen. We hebben nog dertien competitieduels te gaan en dus nog heel veel punten om voor te spelen. Dit is wat we wilden, een stap in de goede richting. Nu weet iedereen dat we er nog toe doen. Het is niet gek dat daar wat twijfels over waren na de laatste maanden, maar het is goed dat we hebben laten zien dat we dit nog kunnen.”

Mohamed Salah werd all-time topscorer voor Liverpool in de Premier League met 129 goals, waarmee hij Robbie Fowler passeerde. ,,Fantastisch, wat een prestatie. Mensen die dit hebben gezien zullen altijd onthouden wat voor bijzondere speler hij is. Ik denk dat het hele stadion ook genoot van de goal van Roberto Firmino. Dat was de goal waar het publiek het meest op zat te wachten, zo leek het wel. Hij heeft zijn beslissing genomen om bij ons te vertrekken, maar hij zal de komende maanden nog een grote rol spelen voor ons.”

