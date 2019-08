Colombiaanse jeugdspeler produceert Maradona-achtige wereldgoal

La Liga Let dit seizoen ook op Parejo, Gallego, Navas, Williams en Joaquín

9:09 Natuurlijk, ook in Spanje zullen de ogen dit seizoen gericht zijn op Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Eden Hazard en João Félix, de grote aankopen van de drie titelkandidaten in La Liga. De brede subtop daaronder zal weer gaan strijden om het vierde Champions League-ticket, zoals sinds 2012 steeds het geval is. Let dit seizoen vooral op deze spelers bij de nummers vier tot en met tien van vorig seizoen.