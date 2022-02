Column Sjoerd Mossou | Ook met voetbal dring je niet meer door tot het verwarde hoofd van Poetin, maar mogelijk wél tot meerderheid Russen

Wout Weghorst met eerste Premier Lea­gue-doel­punt goud waard voor Burnley

Wout Weghorst moest er vier wedstrijden op wachten, maar zijn eerste treffer in de Premier League is een feit. De 29-jarige spits was op bezoek bij Brighton van grote waarde voor zijn ploeg Burnley, dat met 0-3 won en daardoor niet meer op de laatste plaats staat.

