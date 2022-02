Column Sjoerd Mossou | Voetbal, vermomd als propaganda voor vrede - de UEFA moet dat oogluikend toestaan

Waar ligt de toekomst van Mbappé? 'Ik speel nu bij een van de grootste clubs ter wereld’

Waar de toekomst van Kylian Mbappé ligt, is nog altijd in nevelen gehuld. De Franse superster besliste gisteravond in de slotminuut de Champions League-kraker met Real Madrid met een late treffer in de slotminuut. ,,Ik speel voor PSG, een van de beste clubs ter wereld.”

16 februari