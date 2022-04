Column Thijs Zonneveld | Dat gedoe over die mensenrechten, wat moet je er als doorsnee kijker mee?

,,Alles en iedereen is afgekocht of omgekocht, behalve de mensen die er het meeste onder lijden.” Dat schrijft columnist Thijs Zonneveld in zijn column over het WK in Qatar.

Diepe zucht. Rollende ogen. Ronald de Boer werd er een beetje moe van. Dat gezeur over Qatar, elke keer weer die mensenrechten en die duizenden doden. Het viel allemaal best mee, er was al genoeg veranderd en in andere landen is er ook wel iets mis. Zijn betoog aan tafel bij Humberto Tan was nauwelijks te volgen (iets met kapsters en leraren op een grote hoop), maar het kwam op het volgende neer: klep houden, voetbal kijken.

Een paar dagen later schreef Clarence Seedorf ongeveer hetzelfde in zijn column in NRC Handelsblad. Hij was klaar met de kritiek op Qatar, het was tijd om te genieten van het komende voetbalfeest. En ondanks het hoongelach dat De Boer (ambassadeur voor het WK in Qatar voor een slordige driekwart miljoen) en Seedorf (zakelijke belangen in de regio) ten deel viel omdat ze hun kop in het zand staken: stiekem denk ik dat er best wel wat mensen het liefst hetzelfde zouden doen. Voetbal is vermaak, toch? Dat gedoe over die mensenrechten, wat moet je daar als doorsnee kijker mee?

Ik snap dat niet iedereen door de laatste rapporten van Amnesty en Human Rights Watch ploegt en dat de meeste fans zich liever verdiepen in 5-3-2 met opkomende vleugelverdedigers dan in het kafalasysteem. De situatie van arbeiders in Qatar is te gecompliceerd, te ver weg misschien ook wel. Een petitie tegen het WK in Qatar van voetbalblad Panenka en het comité Cancel Qatar 2022 werd door 20.000 Nederlanders getekend - veel en weinig tegelijk.

Quote Het WK is over een halfjaar al, maar nog steeds weten duizenden families van overleden arbeiders niet wat er precies met hun vader, broer of zoon is gebeurd

In discussies gaat het eindeloos over de vraag of het WK wel of niet moet worden geboycot - en door wie. Maar misschien is die vraag te groot, te veelomvattend. Het is een selffulfilling prophecy: omdat iedereen maar blijft herhalen dat het WK er toch wel komt, komt het WK er toch wel. De macht van het grote geld maakt moedeloos.

Maar de moedeloosheid rond de grote, abstracte vragen zorgt er ook voor dat het nauwelijks over kleinere, concretere vragen gaat. Het WK is over een halfjaar al, maar nog steeds weten duizenden families van overleden arbeiders niet wat er precies met hun vader, broer of zoon is gebeurd. Ze hebben geen schadevergoeding gekregen, vaak is zelfs het verdiende loon niet eens betaald.

In Qatar klotst het geld tegen de plinten, bij de FIFA en bij de meeste sponsoren en bonden idem dito. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds geen fonds is opgezet voor de nabestaanden? Driekwart miljoen voor Ronald de Boer, maar geen cent voor de vrouw en kinderen van een Nepalese arbeider die is bezweken na de zoveelste eindeloze werkdag bij vijftig graden boven nul. Dát. Dat is het WK in Qatar.

Alles en iedereen is afgekocht of omgekocht, behalve de mensen die er het meeste onder lijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.