Column Willem van Hanegem | Komst van de nu al afgebrande Lisandro Martínez rekenen ze Erik ten Hag extra aan

Manchester United staat onderaan in de Premier League en ik kreeg een beetje het idee dat die situatie mensen blij maakt. Tot die categorie behoor ik niet. Ik zou het vervelend vinden als Erik ten Hag snel het veld zou moeten ruimen. Maar toen Frank de Boer sneuvelde bij Inter en later in recordtempo bij Crystal Palace en Mark van Bommel bij VFL Wolfsburg, toen zag je hier en daar ook triomfantelijke gezichten.



Ik hoop dat Ten Hag de tijd krijgt. Dat neemt niet weg dat zijn start op sportief vlak dramatisch verloopt. Brighton en Brentford, dat leek perspectief te bieden. Met nul punten volgende week maandag op Old Trafford tegen Liverpool, terwijl de club al in de fik staat; het is niet best.