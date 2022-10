Concurrent Luke Shaw onder de indruk van ‘extreem goede’ Tyrell Malacia: ‘Ook voor mij is dat lekker’

Tyrell Malacia heeft in zijn eerste maanden bij Manchester United een goede indruk achtergelaten bij zijn directe concurrent. Luke Shaw, net als de oud-Feyenoorder linksback, steekt de loftrompet over de 23-jarige Oranje-international.

Waar aan het begin van het seizoen Malacia vaak de voorkeur kreeg van manager Erik ten Hag, is het de laatste weken Shaw die aan de aftrap staat bij de wedstrijden van United. ,,Tyrell heeft natuurlijk ook minuten gemaakt en heel goed gespeeld", zegt hij tegen clubmedia. ,,Ik denk dat het goed is voor de manager om op verschillende posities concurrerende spelers te hebben. En dat we allebei op een goed niveau presteren.”

,,Ik mag Ty erg graag. Ik zit naast hem in de kleedkamer en hij is echt een goede kerel en een extreem goede speler. Hij is nog erg jong en we kunnen het goed vinden. Het is voor ons allebei prettig dat we het goed kunnen vinden met een concurrent. Dat helpt, omdat wanneer hij speelt ik wil dat hij het goed doet voor het team en ik weet dat hij hetzelfde voelt.”

Volledig scherm Luke Shaw in actie voor Manchester United. © REUTERS

Op de training heeft Shaw veel te maken met Antony en dat bevalt hem wel. ,,We hebben een mooie strijd op de training", zegt hij lachend over de Braziliaanse rechtsbuiten. ,,Het is goed om elke dag tegenover iemand met zoveel kwaliteit te staan. Hij wordt wedstrijd voor wedstrijd beter en beter. Hij lijkt veel vertrouwen te hebben, passeert spelers, gaat binnendoor, creëert kansen en scoort. Het gaat goed en we weten dat er nog meer in zit.”

Ook over Ten Hag is Shaw bijzonder positief: ,,Hij praat veel met de spelers en vanaf het begin kon ik al zien wat voor manager hij zou zijn. Ik was al direct extreem onder de indruk van de manier waarop hij overkomt. Niet alleen vande manier waarop hij met je praat, maar ook door zijn ideeën over het team.”

Cristiano Ronaldo

United staat donderdagavond in de Europa League tegenover het Moldavische FC Sheriff. Cristiano Ronaldo is na zijn straf weer aangesloten bij de selectie, maar van de vragen over de Portugees heeft Ten Hag inmiddels meer dan genoeg, zo bleek woensdag op de persconferentie: ,,Ik ga er echt geen antwoord meer op geven.”