Corona bij Newcastle United: wedstrijd uitgesteld en trainingscomplex gesloten

Video Dochter Maradona in tranen na aangrijpen­de hommage Boca Juniors aan haar vader

30 november Diego Maradona is op emotionele wijze geëerd tijdens de wedstrijd tussen zijn ex-clubs Boca Juniors en Newell’s Old Boys. In La Bombonera, het legendarische stadion waar ‘Pluisje’ zelf schitterde, stond alles in het teken van de overleden Argentijnse held. Maradona’s dochter Dalma (33) volgde het duel vanuit de skybox van haar vader.