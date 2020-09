Coronacrisis kost voetbalwereld 9,3 miljard euro volgens FIFA

De FIFA heeft een noodfonds van 1,5 miljard euro opgezet ,,Dit raakt de hele voetbalwereld, inclusief alle jeugdopleidingen. Volgend jaar zal de impact nog niet verdwenen zijn. Daarom is dit noodfonds niet tijdgebonden. Nationale bonden kunnen later ook nog leningen aanvragen", zegt Olli Rehn, voorzitter van de stuurgroep rond het coronavirus bij de FIFA.

Volgens Rehn is het voetbal in Europa, in termen van absolute kosten, het zwaarst getroffen. Veel clubs in Zuid-Amerika hebben het zwaar, omdat daar de competitie loopt van het voorjaar tot de herfst. Dat is net de periode dat het coronavirus het voetbal trof.

Corruptie

Rehn benadrukt dat het beschikbaar gestelde geld voor de juiste doeleinden moet worden gebruikt. ,,Voor corruptie is geen plaats in het voetbal. Goed bestuur vormt de kern van dit Covid-19-hulpfonds”, zegt hij. ,,We hebben dit duidelijk gemaakt aan de aangesloten bonden. Sommige van die bonden hebben geklaagd over zware nalevingsprocedures. Daar ben ik behoorlijk aan gewend. We eisen volledige naleving en we werken samen met wereldwijd bekende accountantskantoren.”