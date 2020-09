Courtois reist terug naar Madrid: Mignolet tussen palen tegen Denemarken

Real Madrid krijgt dus z'n keeper terug, maar op de duurste aanwinst is het nog even wachten. Eden Hazard stapte wel op het vliegtuig naar Denemarken. De kans dat hij in Kopenhagen start, is echter zeer klein. De voorbije dagen trainde hij geen enkele keer met de groep mee. Hij werkte een individueel schema af.

De bondscoach toonde wel begrip voor het standpunt van de clubs. Hij beloofde hen geval per geval te bekijken. Courtois is dus de eerste die hij nu laat gaan. Zijn niet-afreis naar Kopenhagen heeft niets te maken met de vermeende positieve COVID-19-test, zoals bepaalde media insinueerden. Vals alarm. Hij mag vrijuit trainen, spelen en dus ook reizen.



,,Het maakt me kwaad. Triest ook”, zei Martinez gisteren. ,,Het is jammer dat er zo over Thibaut geschreven wordt. Zeker omdat de Rode Duivels iedereen aanbelangen. Onze medische staf heeft me verzekerd dat Thibaut negatief heeft getest op Covid-19. Hij kan dan ook spelen. Maar nogmaals: zoiets behoort niet alleen tot het medisch geheim, het nieuws was ook nog eens foutief. Kunnen jullie zich dat inbeelden? Als er iemand iets over je zegt dat niet waar is, dan word je kwaad. Ik ben enorm teleurgesteld over dit voorval. En Thibaut is nog meer gefrustreerd.”